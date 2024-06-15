Экс-нападающий Арсенала и Эвертона Кевин Кэмпбелл скончался на 55 году жизни

Бывший нападающий "Арсенала" и "Эвертона" Кевин Кэмпбелл скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".

"Не просто настоящий герой "Гудисон Парка" и икона английской игры, но и невероятный человек, о чем знает каждый, кто когда-либо с ним встречался", - говорится в заявлении "ирисок".

На его счету 210 матчей в составе "канониров" и 160 поединков за "Эвертон". Также Кэмпбелл выступал за "Ноттингем Форест", "Вест Бромвич", "Кардиф", "Трабзонспор" и "Лестер".

Вместе с “Арсеналом” он выиграл четыре трофея: Кубок Кубков, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок лиги.