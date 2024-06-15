Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-нападающий Арсенала и Эвертона Кевин Кэмпбелл скончался на 55 году жизни
До недавнего времени работал на телевидении
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Арсенала" и "Эвертона" Кевин Кэмпбелл скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".
"Не просто настоящий герой "Гудисон Парка" и икона английской игры, но и невероятный человек, о чем знает каждый, кто когда-либо с ним встречался", - говорится в заявлении "ирисок".
На его счету 210 матчей в составе "канониров" и 160 поединков за "Эвертон". Также Кэмпбелл выступал за "Ноттингем Форест", "Вест Бромвич", "Кардиф", "Трабзонспор" и "Лестер".
Вместе с “Арсеналом” он выиграл четыре трофея: Кубок Кубков, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок лиги.
Популярное сейчас
- Венгрия - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Сергей Шищенко: О весенних проблемах Полесья, амбициях Буткевича и дебюте Усика в еврокубках
- Тренер Шотландии: Играли не на своем уровне и себя подвели. Нужно 4 очка в двух играх
- Тоттенхэм разорвал контракт с самым дорогим игроком в своей истории
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО