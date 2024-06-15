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Самый молодой в истории АПЛ. Брайтон представил нового главного тренера

Англия
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Самый молодой в истории АПЛ. Брайтон представил нового главного тренера

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Фабиан Гюрцелер стал главным тренером "Брайтона", сообщает клуб на своем сайте. 31-летний немец стал самым молодым тренером в истории АПЛ.

Контракт подписан до июня 2027-го года. До этого специалист возглавлял "Санкт-Паули" - эта работа была первой в его профессиональной тренерской карьере. Фабиан сумел вывести "Санкт-Паули" в Бундеслигу.

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Напомним, "Брайтон" возглавлял Роберто Де Дзерби. При нем "чайки" заняли в этом сезоне 11-е место в АПЛ.

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Источник:
Брайтон
Опубликовал: Виктор Иванчук
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