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Самый молодой в истории АПЛ. Брайтон представил нового главного тренера
Приведет к успеху?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Фабиан Гюрцелер стал главным тренером "Брайтона", сообщает клуб на своем сайте. 31-летний немец стал самым молодым тренером в истории АПЛ.
Контракт подписан до июня 2027-го года. До этого специалист возглавлял "Санкт-Паули" - эта работа была первой в его профессиональной тренерской карьере. Фабиан сумел вывести "Санкт-Паули" в Бундеслигу.
Напомним, "Брайтон" возглавлял Роберто Де Дзерби. При нем "чайки" заняли в этом сезоне 11-е место в АПЛ.
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Источник:Брайтон
Опубликовал: Виктор Иванчук
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