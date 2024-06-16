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Эвертон Виталия Миколенко получит нового владельца
Проверка соглашения Премьер-лигой займет больше месяца
Фото: twitter.com/Everton
Как сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, владелец "Ромы" приобретет "Эвертон".
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По имеющейся информации, владелец "Ромы" Дэн Фридкин заплатит за "Эвертон" 475 миллионов евро и получит в результате сделки 94,1% акций. Пока Премьер-лига проверяет соглашения. Отмечается, что это займет больше месяца.
Напомним, "Эвертон" закончил сезон на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.
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Источник:TuttoMercatoWeb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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