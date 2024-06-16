Ливерпуль интересуется центральным защитником Штутгарта

Учитывая уход Матипа, старение Ван Дейка и неопределенное будущее Джо Гомеса, "Ливерпуль" ищет возможности усилить центр защиты. Руководство мерсисайдцев обратило внимание на игрока "Штутгарта" Вальдемара Антона.

Стабильно хорошие выступления немца на протяжении всего сезона сделали центрального защитника игроком, который пользуется хорошим спросом на трансферном рынке. Антон, который продлил свой контракт в Штутгарте до 2027 года с правом выкупа за 22,5 миллиона евро, находится на просмотре в Леверкузене и Дортмунде. "Ливерпуль" имеет хорошие отношения со "швабами", поскольку прошлым летом английский клуб приобрел у них полузащитника Ватару Эндо.

Добавим, что в прошлом сезоне Вальдемар Антон сыграл 37 матчей, где отметился голом и 4 передачами.