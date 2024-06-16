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МЮ обозначил игроков, которые останутся в клубе на следующий сезон

Англия

Остальных продадут или отдадут в аренду

МЮ обозначил игроков, которые останутся в клубе на следующий сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" выбрало шесть игроков которых они не собираются продавать, сообщает The Mirror.

По информации издания, речь идет о вратаре Андре Онана, защитнике Лисандро Мартинесе и Диогу Дало, а также о полузащитнике Кобби Майну, нападающем Алехандро Гарначо и Расмусе Хойлунде.

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Отмечается, что новый совладелец "МЮ" Джим Рэтклифф намерен ограничить влияние Эрика тен Хага на трансферы.

Напомним, сезон 2023/24 "Манчестер Юнайтед" завершил на 8 месте в турнирной таблице.

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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Nike456 (Київ )
16.06.2024 в 11:43
Я знаю как выиграть у России теоритически нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
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Комментарии 1
Nike456 (Київ )
16.06.2024 в 11:43
Я знаю как выиграть у России теоритически нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
Ответить
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