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МЮ обозначил игроков, которые останутся в клубе на следующий сезон
Остальных продадут или отдадут в аренду
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" выбрало шесть игроков которых они не собираются продавать, сообщает The Mirror.
По информации издания, речь идет о вратаре Андре Онана, защитнике Лисандро Мартинесе и Диогу Дало, а также о полузащитнике Кобби Майну, нападающем Алехандро Гарначо и Расмусе Хойлунде.
Отмечается, что новый совладелец "МЮ" Джим Рэтклифф намерен ограничить влияние Эрика тен Хага на трансферы.
Напомним, сезон 2023/24 "Манчестер Юнайтед" завершил на 8 месте в турнирной таблице.
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