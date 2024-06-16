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Челси рассматривает трансфер Гирасси - Bild
За Гирасси также следят Боруссия Д и Милан
"Челси" рассматривает трансфер нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. Об этом сообщает Bild.
По имеющейся информации, "Челси" следит за ситуацией вокруг Гирасси, они не хотят переплатить за 28-летнего игрока, вот почему рассматривают какую сумму будут предлагать "Милан" и дортмундская "Боруссия", которые также заинтересованные в трансфере игрока. Отмечается, что "Челси" не исключает вариант аренды Гирасси.
Напомним, за прошлый сезон Гирасси отыграл в 28 матчах в чемпионате Германии, у которых отличился 28 голами и 2 голевыми передачами.
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