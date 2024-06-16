Реал Сосьедад хочет Серхио Гомеса, Серхио Гомес хочет играть за Реал Сосьедад

Защитник "Манчестер Сити" Серхио Гомес может перейти в "Реал Сосьедад". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, "Манчестер Сити" сообщил "Сосьедаду", что готов отпустить защитника за 15 миллионов евро. Отмечается, что для "Сосьедад" эта цена высока, поэтому сейчас руководство команды рассматривают варианты, как оформить переход за меньшие деньги, в том числе изучают и аренду с опцией выкупа.

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Напомним, за прошлый сезон 23-летний Гомес сыграл в 14 матчах, в которых забил всего один гол.