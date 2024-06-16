  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Реал Сосьедад хочет Серхио Гомеса, Серхио Гомес хочет играть за Реал Сосьедад
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Сосьедад хочет Серхио Гомеса, Серхио Гомес хочет играть за Реал Сосьедад

Англия

Переговоры еще на начальной стадии

Реал Сосьедад хочет Серхио Гомеса, Серхио Гомес хочет играть за Реал Сосьедад

Фото: mancity.com

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Серхио Гомес может перейти в "Реал Сосьедад". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, "Манчестер Сити" сообщил "Сосьедаду", что готов отпустить защитника за 15 миллионов евро. Отмечается, что для "Сосьедад" эта цена высока, поэтому сейчас руководство команды рассматривают варианты, как оформить переход за меньшие деньги, в том числе изучают и аренду с опцией выкупа.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, за прошлый сезон 23-летний Гомес сыграл в 14 матчах, в которых забил всего один гол.

По теме
yellow-arrow
Челси рассматривает трансфер Гирасси - Bild
yellow-arrow
Фенербахче проявляет интерес к защитнику Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
МЮ обозначил игроков, которые останутся в клубе на следующий сезон
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Сити Серхио Гомес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости