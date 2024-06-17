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Челси подписал новый контракт со своим вингером
Договор рассчитан до 2027 года
chelsea fc
"Челси U-18" подписал новый контракт со своим вингером Тириком Джорджем.
Договор между игроком и клубом рассчитан до 2027 года. Соглашение также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
Academy forward Tyrique George has signed a new contract until 2027, with a further one-year option. ✍️????— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 17, 2024
Тирик в прошлом сезоне провел 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал 10 ассистов. Также вингер выступает за сборную Англии до 19 лет.
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Источник:chelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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