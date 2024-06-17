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Челси подписал новый контракт со своим вингером

Англия

Договор рассчитан до 2027 года

Челси подписал новый контракт со своим вингером

chelsea fc

Новина українською

"Челси U-18" подписал новый контракт со своим вингером Тириком Джорджем.

Договор между игроком и клубом рассчитан до 2027 года. Соглашение также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Тирик в прошлом сезоне провел 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал 10 ассистов. Также вингер выступает за сборную Англии до 19 лет.

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Источник:
chelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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