Ливерпуль неудачно начал переговоры по трансферу талантливого защитника Лилля

"Ливерпуль" неудачно начал переговоры по трансферу молодого защитника Лени Йоро из "Лилля".

По информацию издания Mundo Deportivo, "красные" предложили за 18-летнего футболиста 50 миллионов евро, но французский клуб настаивает на сумме около 60 млн, чтобы отпустить своего игрока летом.

Йоро в сезоне 2023/24 за "Лилль" забил 3 гола в 44 матчах.