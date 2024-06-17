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Ливерпуль неудачно начал переговоры по трансферу талантливого защитника Лилля
Лилль хочет получить большую сумму
losc
"Ливерпуль" неудачно начал переговоры по трансферу молодого защитника Лени Йоро из "Лилля".
По информацию издания Mundo Deportivo, "красные" предложили за 18-летнего футболиста 50 миллионов евро, но французский клуб настаивает на сумме около 60 млн, чтобы отпустить своего игрока летом.
Йоро в сезоне 2023/24 за "Лилль" забил 3 гола в 44 матчах.
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