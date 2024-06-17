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Ливерпуль неудачно начал переговоры по трансферу талантливого защитника Лилля

Англия

Лилль хочет получить большую сумму

Ливерпуль неудачно начал переговоры по трансферу талантливого защитника Лилля

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"Ливерпуль" неудачно начал переговоры по трансферу молодого защитника Лени Йоро из "Лилля".

По информацию издания Mundo Deportivo, "красные" предложили за 18-летнего футболиста 50 миллионов евро, но французский клуб настаивает на сумме около 60 млн, чтобы отпустить своего игрока летом.

Йоро в сезоне 2023/24 за "Лилль" забил 3 гола в 44 матчах.

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Ливерпуль Лилль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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