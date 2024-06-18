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Мудрик против Манчестер Сити - уже в первом туре. АПЛ представила календарь на следующий сезон

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Мудрик против Манчестер Сити - уже в первом туре. АПЛ представила календарь на следующий сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала календарь на сезон-2024/25.

Откроет 16 августа новый розыгрыш турнира матч между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом". Завершающие поединки в рамках последнего тура пройдутся 25 мая.

Расписание на 1-й тур АПЛ сезона-2024/2025:

16 августа, пятница:

"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"

17 августа, суббота:

"Ипсвич" - "Ливерпуль"
"Арсенал" - "Вулверхэмптон"
"Ньюкасл Юнайтед" - "Саутгемптон"
"Ноттингем Форест" - "Борнмут"
"Вест Хэм" - "Астон Вилла"

18 августа, воскресенье:

"Брентфорд" - "Кристал Пэлас"
"Челси" - "Манчестер Сити"

19 августа, понедельник:

"Лестер" - "Тоттенхэм"

Полное расписание можно посмотреть на официальном сайте АПЛ.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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