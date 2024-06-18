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Мудрик против Манчестер Сити - уже в первом туре. АПЛ представила календарь на следующий сезон
Новичкам лиги не слишком повезло
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала календарь на сезон-2024/25.
Откроет 16 августа новый розыгрыш турнира матч между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом". Завершающие поединки в рамках последнего тура пройдутся 25 мая.
Расписание на 1-й тур АПЛ сезона-2024/2025:
16 августа, пятница:
"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"
17 августа, суббота:
"Ипсвич" - "Ливерпуль"
"Арсенал" - "Вулверхэмптон"
"Ньюкасл Юнайтед" - "Саутгемптон"
"Ноттингем Форест" - "Борнмут"
"Вест Хэм" - "Астон Вилла"
18 августа, воскресенье:
"Брентфорд" - "Кристал Пэлас"
"Челси" - "Манчестер Сити"
19 августа, понедельник:
"Лестер" - "Тоттенхэм"
Полное расписание можно посмотреть на
???? Announce 2024/25 Premier League fixtures ???? pic.twitter.com/g7PU3duDV6— Premier League (@premierleague) June 18, 2024
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