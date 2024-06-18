Эшли Янг о новом соглашении с Эвертоном: Сейчас дело лишь в том, чтобы согласовать мелкие детали, и я подпишу этот контракт

Эшли Янг выступает за "ирисок" с лета прошлого года, перейдя в клуб свободным агентом, где подписал однолетний контракт с опцией продления еще на 12 месяцев. Бывший игрок сборной Англии в интервью talkSPORT подтвердил, что он очень близок к подписанию нового соглашения.

"Мы близки к тому, чтобы все решить. Переговоры велись летом. Сейчас дело лишь в том, чтобы согласовать мелкие детали, и я подпишу этот контракт", - заявил Эшли Янг.

Добавим, что английский защитник в прошлом сезоне провел 34 матча и отметился одним забитым мячом.