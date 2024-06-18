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Талантливый хавбек МЮ поблагодарил тен Хагу за поддержку и с нетерпением ждет начала нового сезона
Кобби доволен главным тренером МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Юный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну выразил свою благодарность главному тренеру команды Эрику тен Хагу.
"Я очень благодарен Эрику тен Хагу, я не могу его отблагодарить за все, что он сделал. У него уже есть два трофея, надеюсь, их будет еще больше.
Хорошо быть спокойным, мы знаем, к какому специалисту возвращаемся в новом сезоне".
Напомним, что Кобби Мейну в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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