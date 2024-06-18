Талантливый хавбек МЮ поблагодарил тен Хагу за поддержку и с нетерпением ждет начала нового сезона

Юный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну выразил свою благодарность главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

"Я очень благодарен Эрику тен Хагу, я не могу его отблагодарить за все, что он сделал. У него уже есть два трофея, надеюсь, их будет еще больше.

Читайте также Манчестер Юнайтед проявляет интерес к защитнику Баварии

Хорошо быть спокойным, мы знаем, к какому специалисту возвращаемся в новом сезоне".