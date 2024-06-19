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Саутгемптон проявляет интерес к форварду Вест Хэма
Об этом сообщает Daily Mail
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько лет назад Дэнни Ингз демонстрировал великолепную результативность в составе святых - 46 забитых голов в 100 поединках за "Саутгемптон". Последние полтора года англичанин проводит в "Вест Хэме", но учитывая большие изменения в тренерском штабе, возраст игрока и то, что у него остался только год контракта, существует большая вероятность, что нападающий сменит клубную прописку этим летом.
Бывший клуб Ингза "Саутгемптон" готов предложить за игрока до 6 млн фунтов стерлингов, но форвард хочет оценить все варианты, которые открываются перед ним этим летом. "Вест Хэм" хочет добавить еще одного центрального нападающего и вингера для нового тренера Хулена Лопетеги, поэтому клуб ищет возможности вернуть средства, где только можно, и уменьшить возраст своей команды.
Добавим, что в прошлом сезоне Дэнни Ингз провел 30 матчей и забил лишь один гол.
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