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Вместо Марески. Лестер представил нового главного тренера

Англия

Слегка рискованное решение

Вместо Марески. Лестер представил нового главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер" объявил о назначении Стива Купера на должность главного тренера.

Контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

Последним местом работы Купера был "Ноттингем Форест". В декабре 2023-го года валлийский специалист был уволен.

Напомним, что наряду с Купером "лисицы" всерьёз рассматривали кандидатуру экс-наставника "Челси" Грэма Поттера.

По итогам прошлого сезона "Лестер" занял первое место в Чемпионшипе, и добыл путёвку в Премьер-лигу.

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тренер Лестер Сити Стив Купер
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Опубликовал: Александр Бураков
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