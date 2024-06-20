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Вместо Марески. Лестер представил нового главного тренера
Слегка рискованное решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" объявил о назначении Стива Купера на должность главного тренера.
Контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года.
Последним местом работы Купера был "Ноттингем Форест". В декабре 2023-го года валлийский специалист был уволен.
Напомним, что наряду с Купером "лисицы" всерьёз рассматривали кандидатуру экс-наставника "Челси" Грэма Поттера.
По итогам прошлого сезона "Лестер" занял первое место в Чемпионшипе, и добыл путёвку в Премьер-лигу.
Leicester City Football Club can confirm the appointment of Steve Cooper as our new First Team Manager ????— Leicester City (@LCFC) June 20, 2024
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