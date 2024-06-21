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Фулхэм хочет арендовать форварда Аталанты

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Эль-Биляль Туре может сменить клуб

Фулхэм хочет арендовать форварда Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ruben de la Fuente Perez/NurPhoto

Новина українською

"Фулхэм" рассматривает возможность аренды форварда "Аталанты" Эль-Биляля Туре, который присоединился к итальянскому клубу лишь прошлым летом.

По информации издания L'Equipe, "Фулхэм" ведет переговоры с итальянцами по поводу перехода игрока. Англичане хотят подписать контракт с опцией выкупа футболиста.

Напомним, что контракт Туре с "Аталантой" рассчитан до 2027 года. Нападающий в прошлом сезоне Серии А сыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
21.06.2024 в 18:21
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Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
21.06.2024 в 18:21
Это нормально.
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0
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tolina-ystas (Краматорск)
21.06.2024 в 18:20
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