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Фулхэм хочет арендовать форварда Аталанты
Эль-Биляль Туре может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ruben de la Fuente Perez/NurPhoto
"Фулхэм" рассматривает возможность аренды форварда "Аталанты" Эль-Биляля Туре, который присоединился к итальянскому клубу лишь прошлым летом.
По информации издания L'Equipe, "Фулхэм" ведет переговоры с итальянцами по поводу перехода игрока. Англичане хотят подписать контракт с опцией выкупа футболиста.
Напомним, что контракт Туре с "Аталантой" рассчитан до 2027 года. Нападающий в прошлом сезоне Серии А сыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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