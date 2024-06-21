Фулхэм хочет арендовать форварда Аталанты

"Фулхэм" рассматривает возможность аренды форварда "Аталанты" Эль-Биляля Туре, который присоединился к итальянскому клубу лишь прошлым летом.

По информации издания L'Equipe, "Фулхэм" ведет переговоры с итальянцами по поводу перехода игрока. Англичане хотят подписать контракт с опцией выкупа футболиста.

Напомним, что контракт Туре с "Аталантой" рассчитан до 2027 года. Нападающий в прошлом сезоне Серии А сыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.