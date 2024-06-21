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Зинченко - лучший игрок матча против Словакии по версии SofaScore и WhoScored

Англия

Оценки за матч

Зинченко - лучший игрок матча против Словакии по версии SofaScore и WhoScored

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

21 июня, сборная Украины сыграла против Словакии в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.

Лучшим украинским игроком поединка по версии Sofascore и WhoScored стал Александр Зинченко. Он получил 8.2 и 8.0 соответственно.

Александр отдал 1 ассист, имел успех в пяти удачных обводках из 5, выиграл пять воздушных единоборств и отдал 81% точных передач.

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Самую низкую оценку в нашей сборной получил Руслан Малиновский (6.3 от Sofascore и 6.0 - WhoScored).

А что касается Словакии, то лучшим игроком оказался Лукаш Гараслин. 28-летний футболист получил 7.7 от Sofascore и 7.5 - WhoScored.

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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:42
Та ну нах...
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Комментарии 7
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:42
Та ну нах...
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
21.06.2024 в 18:24
Кращій гравець матчу Шапаренко, герой матчу Яремчук.
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1
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tolina-ystas (Краматорск)
21.06.2024 в 18:23
Сегодня Зинченко был лучше чем в предыдущих матчах.
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0
0
Romerik (YNWA)
21.06.2024 в 18:22
Матвієнко найгірший з основи??? Я не дуже пристально звичайно за ним слідкував тому якихось помилок грубих не пам'ятаю. Може вони й були. Найгірший як на мене тимчик, що і доводить оцінка. Але він підняв собі пару десятих бала за другий тайм. Бо по першому він мав на 30 хв уже бути замінений
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0
0
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scorpius (Ck)
21.06.2024 в 18:01
Схерали? Зина гол привез, Шапа сегодня лучший
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1
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Просто Квашин (Харків)
21.06.2024 в 18:05
відсмоктав ублюдок ?
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6
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scorpius (Ck)
21.06.2024 в 18:24
Можешь идти на х.у.й, кисляк - сегодня ты г0вно бесполезное
 
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