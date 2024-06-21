Зинченко - лучший игрок матча против Словакии по версии SofaScore и WhoScored

21 июня, сборная Украины сыграла против Словакии в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.

Лучшим украинским игроком поединка по версии Sofascore и WhoScored стал Александр Зинченко. Он получил 8.2 и 8.0 соответственно.

Александр отдал 1 ассист, имел успех в пяти удачных обводках из 5, выиграл пять воздушных единоборств и отдал 81% точных передач.

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Самую низкую оценку в нашей сборной получил Руслан Малиновский (6.3 от Sofascore и 6.0 - WhoScored).

А что касается Словакии, то лучшим игроком оказался Лукаш Гараслин. 28-летний футболист получил 7.7 от Sofascore и 7.5 - WhoScored.