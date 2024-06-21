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Челси отказался от трансфера вингера из Кристал Пэлас – вероятно, он перейдет в Баварию

Англия
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Челси отказался от трансфера вингера из Кристал Пэлас – вероятно, он перейдет в Баварию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" вел переговоры с талантливым вингером "Кристал Пэлас" Майклом Олисе, стремясь опередить конкурентов.

Английские СМИ сообщают, что "синие" отказались от трансфера игрока.

Уход "Челси" из борьбы за Олисе открывает путь для других клубов. "Бавария" и "Ньюкасл" уже получили разрешение на переговоры с 22-летним футболистом. "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" также наблюдают за Олисе.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Майкла в 55 миллионов евро.

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Источник:
90min
Опубликовал: Екатерина Власова
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