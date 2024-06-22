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Если не Брэнтуэйт, тогда Лени Йоро. МЮ связался с французской командой
МЮ не готов отдавать 72 млн евро за Джерреда Брэйтуэйта
transfermarkt
"Манчестер Юнайтед" собирается подписать Лени Йоро, сообщает Sky Sports.
По имеющейся информации, основной целью "МЮ" является Джерред Брэнтуэйт из "Эвертона", однако если "Эвертон" не согласиться снизить цену, тогда "красные дьяволы" переключаться на центрального защитника "Лилля" Лени Йоро.
Напомним, за сезон 2023/24 Йоро провел 44 игры во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.
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