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Нападающий мадридского Атлетико Омородион, выступавший на правах аренды по Алавесу, может перейти в Челси

Англия

Мадрид отклонил предложения, но Челси продолжает искать пути подписания форварда

Нападающий мадридского Атлетико Омородион, выступавший на правах аренды по Алавесу, может перейти в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" направил очередное предложения по трансферу Самуэля Омородиона, сообщает The Sun.

По информации издания, "Челси" трижды подавал предложения по трансферу в "Атлетик Мадрид" для проведения перехода испанского нападающего Самуэля Омородиона, который провел прошлый сезон за "Алавес".

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Отмечается, что "Атлетико" был готов продать 20-летнего игрока за 50 миллионов евро, но в итоге отказался от этой идеи и хочет сохранить Омородиона на следующий сезон. Руководство "Челси" решило теперь вести переговоры с самим игроком, в надежде все таки приобрести игрока.

Напомним, за "Алавес" Омородион сыграл в 36 матчах, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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