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Нападающий мадридского Атлетико Омородион, выступавший на правах аренды по Алавесу, может перейти в Челси
Мадрид отклонил предложения, но Челси продолжает искать пути подписания форварда
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" направил очередное предложения по трансферу Самуэля Омородиона, сообщает The Sun.
По информации издания, "Челси" трижды подавал предложения по трансферу в "Атлетик Мадрид" для проведения перехода испанского нападающего Самуэля Омородиона, который провел прошлый сезон за "Алавес".
Отмечается, что "Атлетико" был готов продать 20-летнего игрока за 50 миллионов евро, но в итоге отказался от этой идеи и хочет сохранить Омородиона на следующий сезон. Руководство "Челси" решило теперь вести переговоры с самим игроком, в надежде все таки приобрести игрока.
Напомним, за "Алавес" Омородион сыграл в 36 матчах, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.
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