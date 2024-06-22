  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси подписал документы по Эстевану. Контракт рассчитан до 2033 года
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси подписал документы по Эстевану. Контракт рассчитан до 2033 года

Англия

Палмейрас получит бонус, если Эстеван возьмет ЗМ до 2033 года

Челси подписал документы по Эстевану. Контракт рассчитан до 2033 года

Getty Images

Новина українською

Эстеван присоединится к "Челси" в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет, об этом сообщает журналист Фабрицио Роман.

По имеющейся информации, контракт с бразильским вингером рассчитан до 2033 года.

Сумма трансфера обошлась "синим" в 34 миллиона евро.
6 миллионов евро – бонусы, которые будут начисленные в зависимости от выступлений Эстевана за "Палмейрас" до 2025 года.
17 миллионов евро – бонусы, когда он уже будет выступать за "Челси".
4 миллиона евро являются сложными бонусами.

Напомним, за 2024 год Эстеван провел 27 игр во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Милан интересуется двумя игроками Тоттенгема
yellow-arrow
Нападающий мадридского Атлетико Омородион, выступавший на правах аренды по Алавесу, может перейти в Челси
yellow-arrow
Если не Брэнтуэйт, тогда Лени Йоро. МЮ связался с французской командой
Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости