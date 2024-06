Челси подписал документы по Эстевану. Контракт рассчитан до 2033 года

Эстеван присоединится к "Челси" в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет, об этом сообщает журналист Фабрицио Роман.

По имеющейся информации, контракт с бразильским вингером рассчитан до 2033 года.

Сумма трансфера обошлась "синим" в 34 миллиона евро.

6 миллионов евро – бонусы, которые будут начисленные в зависимости от выступлений Эстевана за "Палмейрас" до 2025 года.

17 миллионов евро – бонусы, когда он уже будет выступать за "Челси".

4 миллиона евро являются сложными бонусами.

