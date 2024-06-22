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Челси подписал документы по Эстевану. Контракт рассчитан до 2033 года
Палмейрас получит бонус, если Эстеван возьмет ЗМ до 2033 года
Getty Images
Эстеван присоединится к "Челси" в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет, об этом сообщает журналист Фабрицио Роман.
По имеющейся информации, контракт с бразильским вингером рассчитан до 2033 года.
Сумма трансфера обошлась "синим" в 34 миллиона евро.
6 миллионов евро – бонусы, которые будут начисленные в зависимости от выступлений Эстевана за "Палмейрас" до 2025 года.
17 миллионов евро – бонусы, когда он уже будет выступать за "Челси".
4 миллиона евро являются сложными бонусами.
???????? EXCL: Chelsea have signed all documents for Willian Estevão, deal sealed!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2024
Final conditions ⤵️
◉ €34m fixed fee.
◉ €6m add-ons based on apps with Palmeiras.
◉ €17m add-ons based on being multiseason starter at #CFC.
◉ €4m difficult add-ons.
Contract until 2033 ???????? pic.twitter.com/X9Z3nFTrp7
Напомним, за 2024 год Эстеван провел 27 игр во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
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