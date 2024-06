Бухгалтерские хитрости. Челси, Астон Вилла и Эвертон обмениваются молодыми игроками ради спасения от ФФП

"Челси", "Астон Вилла" и "Эвертон" договорились продать друг другу молодых футболистов, чтобы спастись от возможных штрафов Премьер-лиги за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Как известно, когда клубы продают собственных воспитанников, или игроков из академий, они записывают доход от трансфера игрока в полном объеме, зато стоимость входящих трансферов распределяется на длину контракта футболистов.

"Челси", "Астон Вилла" и "Эвертон" ранее назывались среди клубов АПЛ, которые имеют финансовые проблемы, в частности "Вилла" в прошлом сезоне потеряла 119 млн фунтов, а "Челси", чтобы избежать наказания, продал отель возле клубного стадиона, другой компании своих владельцев. Из-за значительных финансовых проблем "Эвертон" дважды в прошлом сезоне был наказан штрафами в виде лишения очков.

Зачетный период заканчивается 30 июня, поэтому до этой даты всем трем клубам надо было провести свои трансферы.

Первым свою сделку подтвердил "Эвертон", подписав за девять млн фунтов 20-летнего хавбека "Астон Виллы" Тима Иробюнема. Взамен бирмингемский клуб подпишет 21-летнего резервиста "Эвертона" Льиса Доббина в линию нападения, пишет The Athletic.

Tim Iroegbunam has signed for Everton from Aston Villa for an undisclosed fee, the 20-year-old central midfielder agreeing a three-year deal until the end of June 2027. ✍️



Welcome to the Toffees, Tim! ????