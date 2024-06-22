Официально: 17-летний талант Палмейраса стал футболистом Челси

"Синие" подписали все необходимые документы для трансфера Эстевао Виллиана. Бразильский клуб получит 34 млн евро. Еще 27 млн.предусмотрены в виде трех вариантов бонусов. Самый большой (17 млн) касается пребывания форварда в стартовом составе "пенсионеров" в течение сезона.

Воспитанник "Крузейро" дебютировал в бразильской Серии А в 2023 году. На его счету 5 результативных действий в 16 встречах. Всего он провел 23 поединка во всех турнирах.

Эстевао покинул родную команду в мае 2021 года.