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Челси ведет переговоры по трансферу Джонатана Дэвида из Лилля
Что из себя представляет форвард
Фото: twitter.com/losclive
"Челси" встретился с представителями нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида о возможном трансфере этим летом. Об этом сообщает The Athletic.
По информации издания, у 24-летнего игрока сборной Канады заканчивается контракт летом 2025 года, президент "Лилля" дал добро на уход форварда следующим летом, исходя из этого "Челси" смогут приобрести Дэвида по приемлемой цене. Отмечается, что сейчас "синие" контактируют только с агентом канадца, встречи с представителями "Лилля" еще не произошли.
Напомним, Джонатан Дэвид перешел в "Лилль" из бельгийского "Гента" четыре года назад. За это время он забил 84 гола в 183 матчах. Он занимает третье место в списке бомбардиров "Лилля" за всю историю клуба. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.
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