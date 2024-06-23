  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Легендарному игроку МЮ предложили войти в тренерский штаб тен Хага
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легендарному игроку МЮ предложили войти в тренерский штаб тен Хага

Англия
Обновлено

Его сватают также и в другой клуб

Легендарному игроку МЮ предложили войти в тренерский штаб тен Хага

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшему нападающему "Манчестер Юнайтед" Рууду ван Нистерлой поступило от манкунианцев предложение. Как сообщает Фабрицио Романо, клуб предложил войти ему в тренерский штаб Эрика тен Хага.

Правда, у экс-форварда есть возможность стать главным тренером "Бернли". Клуб будет выступать в Чемпионшипе, а предыдущий главный тренер Висен Компани ушел в "Баварию". Решение будет принято на следующей неделе.

Романо добавил, что среди персонала МЮ могут произойти перемены.

Ван Нистерлой работал тренером только в сборной Нидерландов и в структуре ПСВ. Его последний контракт завершился в мае 2023 года – тогда он возглавлял первую команду эйндховенцев.

В статусе футболиста нидерландец провел пять лет: с 2001 по 2006. В общей сложности на его счету 150 голов и 30 ассистов в 219 матчах. Вместе с клубом Рууд завоевал четыре трофея.

По теме
yellow-arrow
Постекоглу - о выступлениях Англии: Для начала я хотел бы видеть игроков, которые играют на своих естественных позициях
yellow-arrow
Челси ведет переговоры по трансферу Джонатана Дэвида из Лилля
yellow-arrow
Официально: 17-летний талант Палмейраса стал футболистом Челси
Рууд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Бернли Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости