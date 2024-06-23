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Легендарному игроку МЮ предложили войти в тренерский штаб тен Хага
Его сватают также и в другой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшему нападающему "Манчестер Юнайтед" Рууду ван Нистерлой поступило от манкунианцев предложение. Как сообщает Фабрицио Романо, клуб предложил войти ему в тренерский штаб Эрика тен Хага.
Правда, у экс-форварда есть возможность стать главным тренером "Бернли". Клуб будет выступать в Чемпионшипе, а предыдущий главный тренер Висен Компани ушел в "Баварию". Решение будет принято на следующей неделе.
Романо добавил, что среди персонала МЮ могут произойти перемены.
Ван Нистерлой работал тренером только в сборной Нидерландов и в структуре ПСВ. Его последний контракт завершился в мае 2023 года – тогда он возглавлял первую команду эйндховенцев.
В статусе футболиста нидерландец провел пять лет: с 2001 по 2006. В общей сложности на его счету 150 голов и 30 ассистов в 219 матчах. Вместе с клубом Рууд завоевал четыре трофея.
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