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Челси заинтересовался талантливым нападающим Барселоны

Англия
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Лондонский клуб уже договорился с игроком о переходе

Челси заинтересовался талантливым нападающим Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" заинтересовался талантливым нападающим "Барселоны Б" Марком Гию.

По информации СМИ, "синие" готовы выкупить 18-летнего футболиста за 6 миллионов евро. Лондонский клуб уже договорился с игроком о переходе, пообещав испанцу место в первой команде и регулярное игровое время в Премьер-лиге.

Марк в прошлом сезоне забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 27 матчах.

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Челси (Лондон) Барселона Б Марк Гию
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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