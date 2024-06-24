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Челси заинтересовался талантливым нападающим Барселоны
Лондонский клуб уже договорился с игроком о переходе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" заинтересовался талантливым нападающим "Барселоны Б" Марком Гию.
По информации СМИ, "синие" готовы выкупить 18-летнего футболиста за 6 миллионов евро. Лондонский клуб уже договорился с игроком о переходе, пообещав испанцу место в первой команде и регулярное игровое время в Премьер-лиге.
Марк в прошлом сезоне забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 27 матчах.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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