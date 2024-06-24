"Челси" заинтересовался талантливым нападающим "Барселоны Б" Марком Гию.

По информации СМИ, "синие" готовы выкупить 18-летнего футболиста за 6 миллионов евро. Лондонский клуб уже договорился с игроком о переходе, пообещав испанцу место в первой команде и регулярное игровое время в Премьер-лиге.

Марк в прошлом сезоне забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 27 матчах.