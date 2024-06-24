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Известно, когда Манчестер Юнайтед планирует подписать новый контракт с тен Хагом

Англия

Также клуб пока не планирует привлекать новых работников в тренерский штаб

Известно, когда Манчестер Юнайтед планирует подписать новый контракт с тен Хагом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После того как "Ман Юнайтед" решил оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера команды, руководство клуба занято продлением контракта со специалистом.

По информации издания ESPN, на "Олд Траффорд" планируют подписать новое соглашение с тен Хагом до начала предсезонного тура, то есть до 15 июля.

Также сообщается, что клуб не планирует привлекать новых работников в тренерский штаб, пока не будет подписан новый контракт с тен Хагом.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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