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Известно, когда Манчестер Юнайтед планирует подписать новый контракт с тен Хагом
Также клуб пока не планирует привлекать новых работников в тренерский штаб
Getty Images / Global Images Ukraine
После того как "Ман Юнайтед" решил оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера команды, руководство клуба занято продлением контракта со специалистом.
По информации издания ESPN, на "Олд Траффорд" планируют подписать новое соглашение с тен Хагом до начала предсезонного тура, то есть до 15 июля.
Также сообщается, что клуб не планирует привлекать новых работников в тренерский штаб, пока не будет подписан новый контракт с тен Хагом.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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