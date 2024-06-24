Кристал Пэлас нацелился на норвежского вингера Брюгге

"Кристал Пэлас" заинтересован в подписании вингера "Брюгге" Антонио Нуса на замену Майклу Олизе, который намерен присоединиться к "Баварии".

По информации Фабрицио Романо, футболист является одним из нескольких игроков, которых рассматривает руководство "Кристал Пэлас". Переговоры между клубами и норвежцем могут начаться вскоре.

У Антонио контракт с "Брюгге" рассчитан до июня 2027 года. Футболист в прошлом сезоне забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 46 матчах.