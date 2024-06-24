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Кристал Пэлас нацелился на норвежского вингера Брюгге

Англия

Клуб нашел замену Майклу Олизе

Кристал Пэлас нацелился на норвежского вингера Брюгге

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Кристал Пэлас" заинтересован в подписании вингера "Брюгге" Антонио Нуса на замену Майклу Олизе, который намерен присоединиться к "Баварии".

По информации Фабрицио Романо, футболист является одним из нескольких игроков, которых рассматривает руководство "Кристал Пэлас". Переговоры между клубами и норвежцем могут начаться вскоре.

У Антонио контракт с "Брюгге" рассчитан до июня 2027 года. Футболист в прошлом сезоне забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 46 матчах.

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Брюгге Майкл Олизе Кристал Пэлас
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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