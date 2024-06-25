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Эвертон проявляет интерес к полузащитнику Лестера

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Эвертон проявляет интерес к полузащитнику Лестера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Проведя 274 матча за "Лестер" во всех турнирах, Уилфред Ндиди стал решающей составляющей успеха клуба в Чемпионшипе, где они не только обеспечили себе возвращение в АПЛ, но также выиграли второй по значимости английский дивизион. Впрочем, контракт игрока с командой заканчивается 30 июня и он отказался от нового соглашения.

Сообщается, что нигерийский легионер провел первые контакты с руководством "Эвертона" относительно возможного перехода. "Ириски" заинтересованы в услугах игрока, поскольку его трудолюбие и оборонительная позиция делают футболиста ценным активом для команды, именно поэтому он обычно играет на позиции опорника.

Добавим, что в прошлом сезоне Уилфред Ндиди провел 36 матчей, где он отметился 6 голами и 6 результативными передачами.

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Эвертон (Ливерпуль) Лестер Сити Вилфред Ндиди
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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