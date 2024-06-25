Манчестер Юнайтед готов продать своего защитника турецкому гранду

"Манчестер Юнайтед" намерен продать своего защитника Аарона Ван-Биссаку.

По информации СМИ, турецкий "Галатасарай" хочет приобрести 26-летнего футболиста. Но клуб готов отдать за Ван-Биссаку в районе 7-8 миллионов евро, тогда как "Манчестер Юнайтед" согласится лишь на чек на сумму 13-15 млн.

Аарон в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых отдал 3 ассиста.