Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед готов продать своего защитника турецкому гранду
МЮ хочет получить за игрока 13-15 млн евро
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" намерен продать своего защитника Аарона Ван-Биссаку.
По информации СМИ, турецкий "Галатасарай" хочет приобрести 26-летнего футболиста. Но клуб готов отдать за Ван-Биссаку в районе 7-8 миллионов евро, тогда как "Манчестер Юнайтед" согласится лишь на чек на сумму 13-15 млн.
Аарон в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Легенда Карпат Худобяк перейдёт в новый европейский клуб - хавбеку уже 39 лет
- Чудесное спасение Италии, Сваток едет в США, Шахтер не взял Ракицкого. Главные новости за 24 июня
- Лука Модрич – игрок матча: оценки футболистов поединка Хорватия – Италия
- Официально: 17-летний талант Палмейраса стал футболистом Челси
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн