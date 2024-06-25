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Манчестер Юнайтед готов продать своего защитника турецкому гранду

Англия

МЮ хочет получить за игрока 13-15 млн евро

Манчестер Юнайтед готов продать своего защитника турецкому гранду

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" намерен продать своего защитника Аарона Ван-Биссаку.

По информации СМИ, турецкий "Галатасарай" хочет приобрести 26-летнего футболиста. Но клуб готов отдать за Ван-Биссаку в районе 7-8 миллионов евро, тогда как "Манчестер Юнайтед" согласится лишь на чек на сумму 13-15 млн.

Аарон в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

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Галатасарай (Стамбул) Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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