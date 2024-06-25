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Клубы Чемпионшипа заработали больше, чем потратили на зарплаты впервые за шесть лет
Команды на зарплаты потратили 706 миллионов
Клубы Чемпионшипа в сезоне 2022-23 впервые за шесть лет заработали больше денег, чем потратили на зарплаты, согласно ежегодному отчету Deloitte о футбольных финансах.
Общий доход клубов второго эшелона английского футбола составил 749 миллионов фунтов стерлингов, что на 10% больше, чем в предыдущем году.
Команды Чемпионшипа на зарплаты потратили 706 миллионов, что стало первым годом с 2016-17, когда доходы превысили расходы.
Это делает Чемпионат пятой по посещаемости лигой в Европе, уступая лишь Премьер-лиге, немецкой Бундеслиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге, с суммарной посещаемостью около 10 миллионов человек.
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