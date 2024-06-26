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Вест Хэм подписал опытного голкипера из Шеффилд Юнайтед
За последние несколько лет клуб достиг действительно хороших успехов в Европе (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" объявил о подписании двухлетнего контракта с опытным голкипером Уэсом Фодерингемом.
"За последние несколько лет клуб достиг действительно хороших успехов в Европе и в Премьер-лиге также. Я думаю, что команда становится все сильнее", - сказал футболист.
33-летний вратарь официально присоединится к "молотобойцам" на правах свободного агента 1 июля после завершения соглашения с "Шеффилд Юнайтед", за который он 30 раз выходил на поле в Премьер-лиге в сезоне 2023/24.
We are delighted to announce the signing of experienced goalkeeper Wes Foderingham on a two-year contract ✍️— West Ham United (@WestHam) June 26, 2024
The 33-year-old will join on a free transfer on 1 July following the expiration of his deal at Sheffield United ⚒️
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