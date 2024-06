Вест Хэм подписал опытного голкипера из Шеффилд Юнайтед

"Вест Хэм" объявил о подписании двухлетнего контракта с опытным голкипером Уэсом Фодерингемом.

33-летний вратарь официально присоединится к "молотобойцам" на правах свободного агента 1 июля после завершения соглашения с "Шеффилд Юнайтед", за который он 30 раз выходил на поле в Премьер-лиге в сезоне 2023/24.

We are delighted to announce the signing of experienced goalkeeper Wes Foderingham on a two-year contract ✍️



The 33-year-old will join on a free transfer on 1 July following the expiration of his deal at Sheffield United ⚒️