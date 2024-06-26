  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм подписал опытного голкипера из Шеффилд Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм подписал опытного голкипера из Шеффилд Юнайтед

Англия

За последние несколько лет клуб достиг действительно хороших успехов в Европе (с)

Вест Хэм подписал опытного голкипера из Шеффилд Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" объявил о подписании двухлетнего контракта с опытным голкипером Уэсом Фодерингемом.

"За последние несколько лет клуб достиг действительно хороших успехов в Европе и в Премьер-лиге также. Я думаю, что команда становится все сильнее", - сказал футболист.

33-летний вратарь официально присоединится к "молотобойцам" на правах свободного агента 1 июля после завершения соглашения с "Шеффилд Юнайтед", за который он 30 раз выходил на поле в Премьер-лиге в сезоне 2023/24.

По теме
yellow-arrow
Быть Кевином де Брюйне: ссоры с тренерами, пять голов за тайм и собственный элитный турнир
yellow-arrow
Клубы Чемпионшипа заработали больше, чем потратили на зарплаты впервые за шесть лет
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед готов продать своего защитника турецкому гранду
Шеффилд Юнайтед Вест Хэм
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
whufc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости