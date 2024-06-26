Вест Хэм подписал опытного голкипера из Шеффилд Юнайтед

"Вест Хэм" объявил о подписании двухлетнего контракта с опытным голкипером Уэсом Фодерингемом.

"За последние несколько лет клуб достиг действительно хороших успехов в Европе и в Премьер-лиге также. Я думаю, что команда становится все сильнее", - сказал футболист.

33-летний вратарь официально присоединится к "молотобойцам" на правах свободного агента 1 июля после завершения соглашения с "Шеффилд Юнайтед", за который он 30 раз выходил на поле в Премьер-лиге в сезоне 2023/24.