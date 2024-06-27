Брайтон интересуется полузащитником Интера Майами

Недавно "Брайтон" объявил о приходе Фабиана Хюрцелера на должность нового главного тренера после ухода Роберто Де Дзерби.

В преддверии его первого сезона на посту наставника клуба, "чайки" обратили внимание на США с целью усиления состава.

Руководство "Брайтона" интересуется полузащитником "Интера Майами" Диего Гомесом. Парагваец оценивается американским клубом в 15 млн фунтов стерлингов. Полузащитник рассматривается как замена Адаму Лаллани, который покинул "Брайтон" летом.

Добавим, что Диего Гомес в этом году провел 13 матчей, где отметился 3 голами и 3 передачами.