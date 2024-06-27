  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон интересуется полузащитником Интера Майами
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон интересуется полузащитником Интера Майами

Англия

Об этом сообщает talkSPORT

Брайтон интересуется полузащитником Интера Майами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно "Брайтон" объявил о приходе Фабиана Хюрцелера на должность нового главного тренера после ухода Роберто Де Дзерби.
В преддверии его первого сезона на посту наставника клуба, "чайки" обратили внимание на США с целью усиления состава.

Руководство "Брайтона" интересуется полузащитником "Интера Майами" Диего Гомесом. Парагваец оценивается американским клубом в 15 млн фунтов стерлингов. Полузащитник рассматривается как замена Адаму Лаллани, который покинул "Брайтон" летом.

Добавим, что Диего Гомес в этом году провел 13 матчей, где отметился 3 голами и 3 передачами.

По теме
yellow-arrow
Аталанта направила предложение Эвертону на приобретение Бена Годфри
yellow-arrow
Быть Кевином де Брюйне: ссоры с тренерами, пять голов за тайм и собственный элитный турнир
yellow-arrow
Вест Хэм подписал опытного голкипера из Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости