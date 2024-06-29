Кафу – о бразильцах в АПЛ: СМИ промывают им мозги, говоря, что они лучше. Предпочитаю Ла Лигу

Бывший защитник "Милана" считает, что соотечественникам лучше выбирать испанское первенство для развития карьеры.

“Боюсь, что чем больше бразильцев перейдут в Премьер-лигу, тем меньше шансов у Бразилии выиграть чемпионат мира. Представьте, что СМИ еженедельно промывают вам мозги, говоря, что вы лучший в мире, тогда как на самом деле вы и близко таковыми не являетесь.

Я предпочитаю Ла Лигу, потому что имеет большую ментальность в плане достижения финалов и победы в них. В Ла Лиге не говорят перед камерами лживые вещи об испанских игроках или не продвигаются перед миром. Там говорят о футболе, а не о мифах”, – считает Маркус Эванжелиста.