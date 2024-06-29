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Форварда Сельты на следующей недели подпишет контракт с Вулвс
Новый этап карьеры норвежца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Сельты" Йорген Ларсен перейдет в "Вулверхэмптон".
По имеющейся информации, 24-летный нападающий перейдет в "Вулверхэмптон" за 30 миллионов евро. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Х, норвежец на следующей неделе пройдет медобследование и подпишет контракт.
???????? Jørgen Strand Larsen to Wolves, here we go! Deal in place, verbal agreement also on personal terms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2024
Long term deal agreed after the €30m package agreed with Celta Vigo revealed earlier this week.
Jørgen Strand Larsen will complete medical and sign next week. ???? pic.twitter.com/9HNUGeOJhx
Напомним, в минувшем сезоне Йорген сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.
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