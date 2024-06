Форварда Сельты на следующей недели подпишет контракт с Вулвс

Нападающий "Сельты" Йорген Ларсен перейдет в "Вулверхэмптон".

По имеющейся информации, 24-летный нападающий перейдет в "Вулверхэмптон" за 30 миллионов евро. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Х, норвежец на следующей неделе пройдет медобследование и подпишет контракт.

