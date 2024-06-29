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Форварда Сельты на следующей недели подпишет контракт с Вулвс

Англия

Новый этап карьеры норвежца

Форварда Сельты на следующей недели подпишет контракт с Вулвс

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Сельты" Йорген Ларсен перейдет в "Вулверхэмптон".

По имеющейся информации, 24-летный нападающий перейдет в "Вулверхэмптон" за 30 миллионов евро. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Х, норвежец на следующей неделе пройдет медобследование и подпишет контракт.

Напомним, в минувшем сезоне Йорген сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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