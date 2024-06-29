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Крайний защитник Эвертона перешел в Аталанту
Будет выступать в Лиге чемпионов
Фото: ФК Аталанта
Защитник "Эвертона" Бен Годфри стал игроком "Аталанты". Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Контракт подписан на пять лет. “Ириски” получат за игрока девять миллионов евро, а также впоследствии бергамаски могут заплатить еще один млн евро бонусами.
Годфри выступал за "Эвертон" с 2020 года. Тогда он перешел из "Норвича" за 27,5 млн евро.
В общей сложности он провел в составе "ирисок" 93 матча. В частности, в прошлом сезоне сыграл 16 поединков.
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Источник:Офіційний сайт Аталанти
Опубликовал: Максим Кучер
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