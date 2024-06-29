Крайний защитник Эвертона перешел в Аталанту

Защитник "Эвертона" Бен Годфри стал игроком "Аталанты". Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Контракт подписан на пять лет. “Ириски” получат за игрока девять миллионов евро, а также впоследствии бергамаски могут заплатить еще один млн евро бонусами.

Годфри выступал за "Эвертон" с 2020 года. Тогда он перешел из "Норвича" за 27,5 млн евро.

В общей сложности он провел в составе "ирисок" 93 матча. В частности, в прошлом сезоне сыграл 16 поединков.