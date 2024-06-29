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Челси не смог договориться касательно трансфера Кирнана Дьюзбери-Холла

Англия

Англичанин остается в Лестере

Челси не смог договориться касательно трансфера Кирнана Дьюзбери-Холла

transfermarkt

Новина українською

"Лестер" решил не продавать Кирнана Дьюсбери-Холла в "Челси".

По имеющейся информации, "Челси" запросили у "лисиц" трансфер Кирнана Дьюсбери-Холла. Журналист Мэтт Лоу сообщает что "Лестер" отклонил предложение "Челси" о покупке 25-летнего полузащитника.

Напомним, в прошлом сезоне полузащитник сыграл 49 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

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Источник:
Matt_Law_DT
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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