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Челси не смог договориться касательно трансфера Кирнана Дьюзбери-Холла
Англичанин остается в Лестере
transfermarkt
"Лестер" решил не продавать Кирнана Дьюсбери-Холла в "Челси".
По имеющейся информации, "Челси" запросили у "лисиц" трансфер Кирнана Дьюсбери-Холла. Журналист Мэтт Лоу сообщает что "Лестер" отклонил предложение "Челси" о покупке 25-летнего полузащитника.
Leicester have rejected one bid from Chelsea for Dewsbury-Hall but deal could still be done pre or post June 30 and could also still be done with a player going the opposite way at some stage.— Matt Law (@Matt_Law_DT) June 28, 2024
Напомним, в прошлом сезоне полузащитник сыграл 49 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.
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