Челси не смог договориться касательно трансфера Кирнана Дьюзбери-Холла

"Лестер" решил не продавать Кирнана Дьюсбери-Холла в "Челси".

По имеющейся информации, "Челси" запросили у "лисиц" трансфер Кирнана Дьюсбери-Холла. Журналист Мэтт Лоу сообщает что "Лестер" отклонил предложение "Челси" о покупке 25-летнего полузащитника.

Leicester have rejected one bid from Chelsea for Dewsbury-Hall but deal could still be done pre or post June 30 and could also still be done with a player going the opposite way at some stage.