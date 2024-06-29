Тен Хаг хочет Зиркзе. Форвард является главной целью МЮ

Эрик тен Хаг хочет подписать этим летом Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заинтересован в подписании 23-летнего нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе. Отмечается, что нидерландский специалист уже контактировал с форвардом касательно трансфера, к чему пришли обе стороны - известно.

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Напомним, за предыдущий сезон Джошуа Зиркзе сыграл 37 матчей, в которых отличился 12 голами и 7 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.