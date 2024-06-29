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Тен Хаг хочет Зиркзе. Форвард является главной целью МЮ
За игроком также следит Милан
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг хочет подписать этим летом Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заинтересован в подписании 23-летнего нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе. Отмечается, что нидерландский специалист уже контактировал с форвардом касательно трансфера, к чему пришли обе стороны - известно.
Напомним, за предыдущий сезон Джошуа Зиркзе сыграл 37 матчей, в которых отличился 12 голами и 7 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.
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