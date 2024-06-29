Де Лигт этим летом может присоединиться к топ-клубу АПЛ

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Маттейса де Лигта. Об этом сообщает The Athletic.

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По информации издания, "МЮ" рассматривает возможность трансфера нидерландского защитника Маттейса де Лигта. Отмечается, что переговоры между клубами еще не начинались.

Напомним, в сезоне 2023/24 де Лигт провел 22 матча в чемпионате Германии и забил два мяча. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро