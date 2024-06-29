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Де Лигт этим летом может присоединиться к топ-клубу АПЛ
В Манчестер Юнайтед
Sport Buzzer
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Маттейса де Лигта. Об этом сообщает The Athletic.
По информации издания, "МЮ" рассматривает возможность трансфера нидерландского защитника Маттейса де Лигта. Отмечается, что переговоры между клубами еще не начинались.
Напомним, в сезоне 2023/24 де Лигт провел 22 матча в чемпионате Германии и забил два мяча. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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