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Де Лигт этим летом может присоединиться к топ-клубу АПЛ

Англия

В Манчестер Юнайтед

Де Лигт этим летом может присоединиться к топ-клубу АПЛ

Sport Buzzer

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"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Маттейса де Лигта. Об этом сообщает The Athletic.

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По информации издания, "МЮ" рассматривает возможность трансфера нидерландского защитника Маттейса де Лигта. Отмечается, что переговоры между клубами еще не начинались.

Напомним, в сезоне 2023/24 де Лигт провел 22 матча в чемпионате Германии и забил два мяча. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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