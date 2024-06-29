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Не сдаются. Челси снова начал переговоры с Ньюкаслом насчёт Исака

Англия

Хотят увидеть шведа в синей форме

Не сдаются. Челси снова начал переговоры с Ньюкаслом насчёт Исака

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Челси" снова встретились с "Ньюкаслом" по поводу переговоров о трансфере Александера Исака.

По имеющейся информации, новый тренер "Челси" Энцо Мареска рассчитывает усилить команду благодаря покупке Исаака. "Ньюкасл" не хочет расставаться с 24-летним шведом, однако будет вынужден это сделать для того, чтобы соблюсти новые финансовые правила от АПЛ.

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Напомним, за прошлый сезон Исак принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отличился 25 голами и двумя результативными передачами.

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Челси (Лондон) Ньюкасл Александер Исак
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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