Не сдаются. Челси снова начал переговоры с Ньюкаслом насчёт Исака

"Челси" снова встретились с "Ньюкаслом" по поводу переговоров о трансфере Александера Исака.

По имеющейся информации, новый тренер "Челси" Энцо Мареска рассчитывает усилить команду благодаря покупке Исаака. "Ньюкасл" не хочет расставаться с 24-летним шведом, однако будет вынужден это сделать для того, чтобы соблюсти новые финансовые правила от АПЛ.

Напомним, за прошлый сезон Исак принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отличился 25 голами и двумя результативными передачами.