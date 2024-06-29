Челси стал ближе к соглашению с аргентинским защитником

"Челси" провел очередные переговоры с представителем центрального защитника "Боки Хуниорс" Аарона Ансельмино. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Благодаря этому контакту клуб стал ближе к соглашению с аргентинцем. Она находится в стадии завершения.

Пока известно о контракте между сторонами на шесть лет.

У "Боки" есть только одно условие: клуб хочет оставить футболиста еще на полгода.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего Ансельмино в три миллиона евро. Он провел за первую команду "Боки Хуниорс" 10 матчей.