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Челси стал ближе к соглашению с аргентинским защитником
Хотят укрепить линию обороны
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" провел очередные переговоры с представителем центрального защитника "Боки Хуниорс" Аарона Ансельмино. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Благодаря этому контакту клуб стал ближе к соглашению с аргентинцем. Она находится в стадии завершения.
Пока известно о контракте между сторонами на шесть лет.
У "Боки" есть только одно условие: клуб хочет оставить футболиста еще на полгода.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего Ансельмино в три миллиона евро. Он провел за первую команду "Боки Хуниорс" 10 матчей.
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