  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси стал ближе к соглашению с аргентинским защитником
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси стал ближе к соглашению с аргентинским защитником

Англия

Хотят укрепить линию обороны

Челси стал ближе к соглашению с аргентинским защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" провел очередные переговоры с представителем центрального защитника "Боки Хуниорс" Аарона Ансельмино. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Благодаря этому контакту клуб стал ближе к соглашению с аргентинцем. Она находится в стадии завершения.

Пока известно о контракте между сторонами на шесть лет.

У "Боки" есть только одно условие: клуб хочет оставить футболиста еще на полгода.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего Ансельмино в три миллиона евро. Он провел за первую команду "Боки Хуниорс" 10 матчей.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл продаст двух игроков за 65 миллионов фунтов для соблюдения правил ФФП
yellow-arrow
Ман Юнайтед считает цену на защитника Эвертона завышенной. Клуб связался с Де Лигтом
yellow-arrow
Арсенал контактирует с Барселоной касательно Кунде
Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости