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Арсенал контактирует с Барселоной касательно Кунде

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Арсенал контактирует с Барселоной касательно Кунде

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Арсенал" интересуется защитником сборной Франции и "Барселоны" Жюлем Кунде, сообщает Sport.es.

По информации источника, Жюль Кунде не входит в список неприкосновенных игроков "Барсы", поэтому каталонский клуб с радостью продаст 25-летнего защитника. Отмечается, что "Арсенал" уже контактировал с "Барселоной" по трансферу. Внутри "Арсенала" полагают, что Кунде поможет им усилить линию обороны.

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Напомним, Жюль Кунде выступает за Барселону с 2022 года. В прошлом сезоне француз принял участие в 48 играх, во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

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Барселона Жюль Кунде Арсенал
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
30.06.2024 в 16:13
СЛАВА Б О Г У! Алилуйя!
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0
1
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Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
30.06.2024 в 16:13
СЛАВА Б О Г У! Алилуйя!
Ответить
0
1
alex.belogubko (одесса)
30.06.2024 в 15:04
обмен на Зину с доплатой
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0
1

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