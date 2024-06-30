Арсенал контактирует с Барселоной касательно Кунде

"Арсенал" интересуется защитником сборной Франции и "Барселоны" Жюлем Кунде, сообщает Sport.es.

По информации источника, Жюль Кунде не входит в список неприкосновенных игроков "Барсы", поэтому каталонский клуб с радостью продаст 25-летнего защитника. Отмечается, что "Арсенал" уже контактировал с "Барселоной" по трансферу. Внутри "Арсенала" полагают, что Кунде поможет им усилить линию обороны.

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Напомним, Жюль Кунде выступает за Барселону с 2022 года. В прошлом сезоне француз принял участие в 48 играх, во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.