  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ман Юнайтед считает цену на защитника Эвертона завышенной. Клуб связался с Де Лигтом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ман Юнайтед считает цену на защитника Эвертона завышенной. Клуб связался с Де Лигтом

Англия

70 миллионов фунтов не готовы платить

Ман Юнайтед считает цену на защитника Эвертона завышенной. Клуб связался с Де Лигтом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" изъявлял желание подписать защитника "Эвертона" Джаррада Брентвейта. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Правда, “ириски” требуют за этот трансфер 70 миллионов фунтов (82,5 млн евро). Для манкунианцев эта сумма слишком высока.

Поэтому МЮ связался с агентами центрбека "Баварии" Маттейса де Лигта. К настоящему моменту все еще далеко от трансфера, однако со временем все может измениться.

Де Лигт не хочет отвлекаться от выступлений на Евро-2024. Поэтому сейчас все вопросы по трансферу рассматривает его агент.

Однако пока никакого реального предложения "Баварии" по Де Лигту не поступало.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 65 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл продаст двух игроков за 65 миллионов фунтов для соблюдения правил ФФП
yellow-arrow
Арсенал контактирует с Барселоной касательно Кунде
yellow-arrow
Челси стал ближе к соглашению с аргентинским защитником
Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт Джаррад Брентвейт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
caughtoffside
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Justice (Львів)
30.06.2024 в 15:46
За ноунейма 70?!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Justice (Львів)
30.06.2024 в 15:46
За ноунейма 70?!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости