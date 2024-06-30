Ман Юнайтед считает цену на защитника Эвертона завышенной. Клуб связался с Де Лигтом

"Манчестер Юнайтед" изъявлял желание подписать защитника "Эвертона" Джаррада Брентвейта. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Правда, “ириски” требуют за этот трансфер 70 миллионов фунтов (82,5 млн евро). Для манкунианцев эта сумма слишком высока.

Поэтому МЮ связался с агентами центрбека "Баварии" Маттейса де Лигта. К настоящему моменту все еще далеко от трансфера, однако со временем все может измениться.

Де Лигт не хочет отвлекаться от выступлений на Евро-2024. Поэтому сейчас все вопросы по трансферу рассматривает его агент.

Однако пока никакого реального предложения "Баварии" по Де Лигту не поступало.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 65 миллионов евро.