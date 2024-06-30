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Ньюкасл продаст двух игроков за 65 миллионов фунтов для соблюдения правил ФФП
Кроме этого подпишет голкипера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ньюкасл" продаст своих двух футболистов для соблюдения правила финансового фэйра плей. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Полузащитник Эллиот Андерсон станет игроком "Ноттингем Форест" – его выкупят за 35 миллионов фунтов. Вингер Янкуба Минте перейдет в "Брайтон" за 30 миллионов фунтов.
Андерсон – воспитанник "сорок", а Минте перешел в команду прошлым летом, однако предыдущий сезон провел в аренде в "Фейеноорде".
Отметим, что суммарная аналитическая стоимость обоих футболистов на Transfermarkt равняется 31 миллиону евро (15 и 16 миллионов соответственно).
Также "Ньюкасл" заказал медосмотр голкиперу Одиссеасу Влаходимосу сегодня. Грек присоединится к команде с "Ноттингем Форест".
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