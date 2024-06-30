Ньюкасл продаст двух игроков за 65 миллионов фунтов для соблюдения правил ФФП

"Ньюкасл" продаст своих двух футболистов для соблюдения правила финансового фэйра плей. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Полузащитник Эллиот Андерсон станет игроком "Ноттингем Форест" – его выкупят за 35 миллионов фунтов. Вингер Янкуба Минте перейдет в "Брайтон" за 30 миллионов фунтов.

Андерсон – воспитанник "сорок", а Минте перешел в команду прошлым летом, однако предыдущий сезон провел в аренде в "Фейеноорде".

Отметим, что суммарная аналитическая стоимость обоих футболистов на Transfermarkt равняется 31 миллиону евро (15 и 16 миллионов соответственно).

Также "Ньюкасл" заказал медосмотр голкиперу Одиссеасу Влаходимосу сегодня. Грек присоединится к команде с "Ноттингем Форест".