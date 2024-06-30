Сегодня Арсенал прекратил сотрудничество с 22 футболистами

В последний день июня истек контракт у 22 игроков лондонской команды. "Гуннеры" решили, что на данном этапе их пути с этими исполнителями расходятся.

Новые коллективы будут искать Мохамед Эль-Нени, Седрик Соарес, Руклл Уолтерс, Амарио Козье-Дюберри, Кидо Тейлор-Харт, Артур Оконкво, Мауро Бандейра, Омари Бенджамин, Луис Браун и Каталин Чирджан.

Также тренерский штаб "Арсенала" больше не рассчитывает на Ноа Купера, Генри Дэвиса, Ови Эджехери, Тейлора Форана, Хьюберта Грачика, Джеймса Гиллсона, Генри Джеффкотта, Тайриса Джон-Джулса, Алекса Кирка, Джеймса Ланнин-Свита, Камарни Райана и Билли Уигара.