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Сегодня Арсенал прекратил сотрудничество с 22 футболистами
Канониры проводят масштабную кадровую чистку
Getty Images/Global Images Ukraine
В последний день июня истек контракт у 22 игроков лондонской команды. "Гуннеры" решили, что на данном этапе их пути с этими исполнителями расходятся.
Новые коллективы будут искать Мохамед Эль-Нени, Седрик Соарес, Руклл Уолтерс, Амарио Козье-Дюберри, Кидо Тейлор-Харт, Артур Оконкво, Мауро Бандейра, Омари Бенджамин, Луис Браун и Каталин Чирджан.
Также тренерский штаб "Арсенала" больше не рассчитывает на Ноа Купера, Генри Дэвиса, Ови Эджехери, Тейлора Форана, Хьюберта Грачика, Джеймса Гиллсона, Генри Джеффкотта, Тайриса Джон-Джулса, Алекса Кирка, Джеймса Ланнин-Свита, Камарни Райана и Билли Уигара.
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