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Ньюкасл выкупил 19-летнего воспитанника Челси за 28 млн фунтов

Англия

Игрок неплохо себя зарекомендовал

Ньюкасл выкупил 19-летнего воспитанника Челси за 28 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" объявил о переходе защитника "Челси" Льюиса Холла.

Сумма трансфера составила 28 миллионов фунтов стерлингов.

"Я очень горжусь тем, что могу развить опыт прошлого сезона и продолжить свой путь в "Ньюкасле". Болельщики, тренер и его коллеги, мои товарищи по команде и все в клубе заставили меня почувствовать себя таким желанным гостем, что я хочу чтобы отплатить за веру, которую они проявили ко мне", - сказал Холл.

Холл - воспитанник "Челси". Прошлый сезон 19-летний футболист провёл на правах аренды в "Ньюкасле", забив 2 гола в 22 матчах во всех турнирах. Опция выкупа Льюиса стала возможна благодаря тому, что "сороки" финишировали выше 14-го места в АПЛ (согласно условиям сделки).

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Опубликовал: Александр Бураков
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