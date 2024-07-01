Ньюкасл выкупил 19-летнего воспитанника Челси за 28 млн фунтов

"Ньюкасл" объявил о переходе защитника "Челси" Льюиса Холла.

Сумма трансфера составила 28 миллионов фунтов стерлингов.

"Я очень горжусь тем, что могу развить опыт прошлого сезона и продолжить свой путь в "Ньюкасле". Болельщики, тренер и его коллеги, мои товарищи по команде и все в клубе заставили меня почувствовать себя таким желанным гостем, что я хочу чтобы отплатить за веру, которую они проявили ко мне", - сказал Холл.