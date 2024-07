Ньюкасл выкупил 19-летнего воспитанника Челси за 28 млн фунтов

"Ньюкасл" объявил о переходе защитника "Челси" Льюиса Холла.

Сумма трансфера составила 28 миллионов фунтов стерлингов.

Холл - воспитанник "Челси". Прошлый сезон 19-летний футболист провёл на правах аренды в "Ньюкасле", забив 2 гола в 22 матчах во всех турнирах. Опция выкупа Льюиса стала возможна благодаря тому, что "сороки" финишировали выше 14-го места в АПЛ (согласно условиям сделки).

✍️ #NUFC are delighted to announce the permanent signing of Lewis Hall from Chelsea!



