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Ньюкасл выкупил 19-летнего воспитанника Челси за 28 млн фунтов
Игрок неплохо себя зарекомендовал
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" объявил о переходе защитника "Челси" Льюиса Холла.
Сумма трансфера составила 28 миллионов фунтов стерлингов.
"Я очень горжусь тем, что могу развить опыт прошлого сезона и продолжить свой путь в "Ньюкасле". Болельщики, тренер и его коллеги, мои товарищи по команде и все в клубе заставили меня почувствовать себя таким желанным гостем, что я хочу чтобы отплатить за веру, которую они проявили ко мне", - сказал Холл.
Холл - воспитанник "Челси". Прошлый сезон 19-летний футболист провёл на правах аренды в "Ньюкасле", забив 2 гола в 22 матчах во всех турнирах. Опция выкупа Льюиса стала возможна благодаря тому, что "сороки" финишировали выше 14-го места в АПЛ (согласно условиям сделки).
✍️ #NUFC are delighted to announce the permanent signing of Lewis Hall from Chelsea!— Newcastle United FC (@NUFC) July 1, 2024
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