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Брайтон подписал 19-летнего Янкубу Минте

Англия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Брайтон подписал 19-летнего Янкубу Минте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский "Брайтон" приобрел у "Ньюкасла" правого вингера Янкуба Минте. Контракт 19-летнего игрока с "чайками" рассчитан до июня 2029 года. По информации BBC, сумма трансфера составляет 30 млн фунтов стерлингов. Прошлый сезон гамбийский вингер провел на правах аренды в "Фейеноорде", с которым он выиграл Кубок Нидерландов.

"Янкуба - молодой талант, который вызвал большой интерес, поэтому мы рады приветствовать его в клубе. Он увлекательный атакующий игрок с невероятной скоростью. Он провел удивительную кампанию в составе "Фейеноорда", приобретя опыт как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. Теперь мы дадим ему время и поддержку, необходимую для того, чтобы он влился в коллектив", - заявил технический директор "Брайтона" Дэвид Уэйр.

Добавим, что в прошлом сезоне Янкуба Минте провел 37 матчей, где отметился 11 голами и 6 передачами.

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Источник:
Брайтон
Опубликовал: Александр Гресь
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