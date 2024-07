Брайтон подписал 19-летнего Янкубу Минте

Английский "Брайтон" приобрел у "Ньюкасла" правого вингера Янкуба Минте. Контракт 19-летнего игрока с "чайками" рассчитан до июня 2029 года. По информации BBC, сумма трансфера составляет 30 млн фунтов стерлингов. Прошлый сезон гамбийский вингер провел на правах аренды в "Фейеноорде", с которым он выиграл Кубок Нидерландов.

"Янкуба - молодой талант, который вызвал большой интерес, поэтому мы рады приветствовать его в клубе. Он увлекательный атакующий игрок с невероятной скоростью. Он провел удивительную кампанию в составе "Фейеноорда", приобретя опыт как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. Теперь мы дадим ему время и поддержку, необходимую для того, чтобы он влился в коллектив", - заявил технический директор "Брайтона" Дэвид Уэйр.

We are pleased to confirm the signing of Yankuba Minteh from Newcastle United! ????