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Брайтон подписал 19-летнего Янкубу Минте
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Брайтон" приобрел у "Ньюкасла" правого вингера Янкуба Минте. Контракт 19-летнего игрока с "чайками" рассчитан до июня 2029 года. По информации BBC, сумма трансфера составляет 30 млн фунтов стерлингов. Прошлый сезон гамбийский вингер провел на правах аренды в "Фейеноорде", с которым он выиграл Кубок Нидерландов.
"Янкуба - молодой талант, который вызвал большой интерес, поэтому мы рады приветствовать его в клубе. Он увлекательный атакующий игрок с невероятной скоростью. Он провел удивительную кампанию в составе "Фейеноорда", приобретя опыт как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. Теперь мы дадим ему время и поддержку, необходимую для того, чтобы он влился в коллектив", - заявил технический директор "Брайтона" Дэвид Уэйр.
We are pleased to confirm the signing of Yankuba Minteh from Newcastle United! ????— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 30, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне Янкуба Минте провел 37 матчей, где отметился 11 голами и 6 передачами.
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