Манчестер Юнайтед представил новую форму на следующий сезон

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" опубликовала фото нового комплекта формы на сезон 2024/25.

Прошедший сезон "Манчестер Юнайтед" завершил на восьмом месте в АПЛ и завоевал Кубок Англии, обыграв в финале турнира "Манчестер Сити" со счетом 2:1.

Ready for what comes next.



Our 2024/25 home kit — built for the new era ❤️#MUFC || @adidasFootball