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Манчестер Юнайтед представил новую форму на следующий сезон
Есть новые элементы
Фото: premierleague.com
Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" опубликовала фото нового комплекта формы на сезон 2024/25.
"Комплект является отсылкой к клубной форме 1952 года. Смелые сочетания красного цвета были смешаны, чтобы сформировать градиент от светлого до темно-красного, создавая видимость постоянно меняющегося цвета", - говорится в сообщении.
Прошедший сезон "Манчестер Юнайтед" завершил на восьмом месте в АПЛ и завоевал Кубок Англии, обыграв в финале турнира "Манчестер Сити" со счетом 2:1.
Ready for what comes next.— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2024
Our 2024/25 home kit — built for the new era ❤️#MUFC || @adidasFootball
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