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Манчестер Юнайтед представил новую форму на следующий сезон

Англия

Есть новые элементы

Манчестер Юнайтед представил новую форму на следующий сезон

Фото: premierleague.com

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Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" опубликовала фото нового комплекта формы на сезон 2024/25.

"Комплект является отсылкой к клубной форме 1952 года. Смелые сочетания красного цвета были смешаны, чтобы сформировать градиент от светлого до темно-красного, создавая видимость постоянно меняющегося цвета", - говорится в сообщении.

Прошедший сезон "Манчестер Юнайтед" завершил на восьмом месте в АПЛ и завоевал Кубок Англии, обыграв в финале турнира "Манчестер Сити" со счетом 2:1.

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Опубликовал: Александр Бураков
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