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Де Брюйне прокомментировал слухи о возможном переходе в Саудовскую Аравию

Англия

Я еще ни с кем не говорил (с)

Де Брюйне прокомментировал слухи о возможном переходе в Саудовскую Аравию

Фото: Манчестер Сіті

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне опроверг слухи о возможном переходе в Саудовскую Аравию.

"Остаюсь в "Сити"? Да, да... Я читал много заголовков о переходе в Саудовскую Аравию, но я еще ни с кем не говорил.

В других клубах может быть по-другому. Но я никогда не говорил, что хочу уйти. У меня более чем достаточно денег. Но если будет абсурдная сумма, то это также для моей семьи, моих родственников, моих внуков, моих правнуков и моих друзей".

Напомним, что у Кевина контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Саудовская Аравия Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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