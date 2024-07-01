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Де Брюйне прокомментировал слухи о возможном переходе в Саудовскую Аравию
Я еще ни с кем не говорил (с)
Фото: Манчестер Сіті
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне опроверг слухи о возможном переходе в Саудовскую Аравию.
"Остаюсь в "Сити"? Да, да... Я читал много заголовков о переходе в Саудовскую Аравию, но я еще ни с кем не говорил.
В других клубах может быть по-другому. Но я никогда не говорил, что хочу уйти. У меня более чем достаточно денег. Но если будет абсурдная сумма, то это также для моей семьи, моих родственников, моих внуков, моих правнуков и моих друзей".
Напомним, что у Кевина контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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