Де Брюйне прокомментировал слухи о возможном переходе в Саудовскую Аравию

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне опроверг слухи о возможном переходе в Саудовскую Аравию.

"Остаюсь в "Сити"? Да, да... Я читал много заголовков о переходе в Саудовскую Аравию, но я еще ни с кем не говорил.

В других клубах может быть по-другому. Но я никогда не говорил, что хочу уйти. У меня более чем достаточно денег. Но если будет абсурдная сумма, то это также для моей семьи, моих родственников, моих внуков, моих правнуков и моих друзей".