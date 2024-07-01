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Манчестер Юнайтед собирается поменять своего игрока на форварда, которым интересовался ПСЖ

Англия

Англичане уже придумали план действий

Манчестер Юнайтед собирается поменять своего игрока на форварда, которым интересовался ПСЖ

transfermarkt

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"Манчестер Юнайтед" интересуются форвардом "Наполи" Виктором Осимхеном, но при этом не готовы платить за него больше чем сто миллионов евро.

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По информации La Repubblica, манкунианцы уже придумали план действий. Они готовы поменять нигерийца на Расмуса Хойлунда, который переехал в Англию из "Аталанты" и знаком с итальянским футболом.

Как на такое предложение отреагирует "Наполи", пока неизвестно.

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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Екатерина Власова
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