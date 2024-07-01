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Манчестер Юнайтед собирается поменять своего игрока на форварда, которым интересовался ПСЖ
Англичане уже придумали план действий
transfermarkt
"Манчестер Юнайтед" интересуются форвардом "Наполи" Виктором Осимхеном, но при этом не готовы платить за него больше чем сто миллионов евро.
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По информации La Repubblica, манкунианцы уже придумали план действий. Они готовы поменять нигерийца на Расмуса Хойлунда, который переехал в Англию из "Аталанты" и знаком с итальянским футболом.
Как на такое предложение отреагирует "Наполи", пока неизвестно.
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Источник:La Repubblica
Опубликовал: Екатерина Власова
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