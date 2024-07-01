Челси подписал талантливого форварда из Барселоны

"Челси" начал сотрудничать с нападающим Марком Гию из "Барселоны Б".

18-летний игрок подписал контракт до июня 2030 года, "синие" активировали пункт об отступных в размере 6 миллионов евро.

Марк в прошлом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.