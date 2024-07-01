  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси подписал талантливого форварда из Барселоны
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси подписал талантливого форварда из Барселоны

Англия
Обновлено

Марк Гию перешел в Премьер-Лигу

Челси подписал талантливого форварда из Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" начал сотрудничать с нападающим Марком Гию из "Барселоны Б".

18-летний игрок подписал контракт до июня 2030 года, "синие" активировали пункт об отступных в размере 6 миллионов евро.

Марк в прошлом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Арсенал выкупил голкипера Брентфорда
yellow-arrow
Один из лучших спортдиров Англии присоединится к Ман Юнайтед
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед собирается поменять своего игрока на форварда, которым интересовался ПСЖ
Барселона Челси (Лондон) Марк Гию
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости