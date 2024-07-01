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Челси подписал талантливого форварда из Барселоны
Марк Гию перешел в Премьер-Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" начал сотрудничать с нападающим Марком Гию из "Барселоны Б".
18-летний игрок подписал контракт до июня 2030 года, "синие" активировали пункт об отступных в размере 6 миллионов евро.
Guiu is Chelsea. pic.twitter.com/6HweEFoqAh— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2024
Марк в прошлом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:Chelsea FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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